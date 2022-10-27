Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin detayları belli oldu

EŞİ VEFAT EDEN KADINA KONUT DESTEĞİNDEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

Eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az üç çocuklu kadınlara 2 bin 23 adet konut verilecek. Toplamda 607 milyon TL bütçesi ile hane başına 300 bin TL destek verilecek. İhtiyaç duyulan konut başına 300 bin liralık kaynak belediyelerden sağlanacak.