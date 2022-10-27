Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin detayları belli oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşi vefat eden kadınlara konut desteği programının detaylarını açıkladı. Proje kapsamında kadınlara 300 bin TL destek verilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteğinde bulunacak. Ancak her eşi vefat etmiş kadın bu destekten yararlanamayacak. İşte eşi vefat eden kadınlara yönelik konut desteği programıyla ilgili merak edilenler...
EŞİ VEFAT EDEN KADINA KONUT DESTEĞİNDEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?
Eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az üç çocuklu kadınlara 2 bin 23 adet konut verilecek. Toplamda 607 milyon TL bütçesi ile hane başına 300 bin TL destek verilecek. İhtiyaç duyulan konut başına 300 bin liralık kaynak belediyelerden sağlanacak.
EŞİ VEFAT EDEN KADINA YENİ KONUT MU VERİLECEK?
Eşi vefat eden kadına verilecek destek konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle gerçekleştirilecek.
EŞİ VEFAT EDEN KADINA VERİLECEK KONUT KAÇ METREKARE OLACAK?
Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek. Konutların satın alınması durumunda ise bu özelliğe yakın olanlar tercih edilecek.