Eşinden de yeni ayrılmıştı... Genç kadın 4 çocuğuyla sokakta kaldı

Eşiyle kısa süre önce ayrıldığını söyleyen E.D., şunları söyledi:

"1 haftadan fazladır çocuklarımla parkta yatıyoruz. Eşyalarımız çöpe gitti, oturacak bir odamız yok. Çocuklarımın 2'si okula gidiyor, derslerine devam etmekte zorlanıyorlar. 10 yaşındaki Serdar ve 8 yaşındaki Rumeysa okul çantasını bile suyun içinden çıkardı. 4 yaşındaki Rüzgar ise sürekli hasta oluyor. 5 aylık bebeğim Seyran'ın kalbinde delik var, başında kist bulunuyor. Şu an Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyor, bu şartlarda onu sağlıklı bir ortamda büyütmem mümkün değil."