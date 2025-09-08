Eşinden de yeni ayrılmıştı... Genç kadın 4 çocuğuyla sokakta kaldı
Antalya'da şehir dışına çıkan 27 yaşındaki bir kadın evine geri döndüğünde rögarın taşmasıyla evi su basmış ve eşyaları kullanılamaz durumda buldu. Eşinden yeni ayrıldığını belirten genç kadın biri hasta, biri beke, 4 çocuğuyla yaklaşık 2 haftadır sokakta yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi.
Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6758 Sokak’taki 3 katlı apartmanın giriş katında yaşayan E.D., annesi kalp krizi geçirince çocuklarıyla birlikte Adana'ya gitti. E.D., bir hafta sonra döndüğünde, 4 yıldır oturduğu evini lağım sularının bastığını gördü. Alaturka tuvaletten rögar taşması sonucu tüm eşyaları kullanılamaz hale gelen E.D. ve çocukları, evlerini yakınındaki parkta yaşamaya başladı.
Annesinin kalp krizi geçirmesi üzerine apar topar memleketi Adana'ya gittiğini söyleyen E.D., dönüşte hayatının en büyük şokunu yaşadığını belirtti. E.D., "Biz yokken evin alaturka tuvaletinden rögar taşmış. Döndüğümüzde evin her yanı su içindeydi. Komşularımız yardıma koştu, kovalarla suyu tahliye ettik ama artık iş işten geçmişti. Lağım suyu bütün eşyaları bozmuştu" diye konuştu.
Eşyalarının büyük kısmının kullanılamaz halde olduğunu anlatan E.D., "Çekyat, buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi hepsi mahvoldu. Tüm beyaz eşyalar bozuldu, ahşap mobilyalar şişti. Ev lağım kokuyor, içeriye girmek mümkün değil. 4 yıldır yaşadığımız evden bir gecede olduk" dedi.
Eşiyle kısa süre önce ayrıldığını söyleyen E.D., şunları söyledi:
"1 haftadan fazladır çocuklarımla parkta yatıyoruz. Eşyalarımız çöpe gitti, oturacak bir odamız yok. Çocuklarımın 2'si okula gidiyor, derslerine devam etmekte zorlanıyorlar. 10 yaşındaki Serdar ve 8 yaşındaki Rumeysa okul çantasını bile suyun içinden çıkardı. 4 yaşındaki Rüzgar ise sürekli hasta oluyor. 5 aylık bebeğim Seyran'ın kalbinde delik var, başında kist bulunuyor. Şu an Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyor, bu şartlarda onu sağlıklı bir ortamda büyütmem mümkün değil."