Eşine doğum günü sürprizi yapacaktı... Karısının gözleri önünde silahla vuruldu!
Antalya'nın Serik ilçesinde eşine doğum günü pastası alan M.E., aracına yürüdüğü esnada husumetli olduğu eski çalışanının silahlı saldırısına uğradı. Bacağından vurulan ve saldırganın silahının tutukluk yapmasıyla ölümden kurtulan M.E., ''Şüpheli şahısla daha öncesinden aramızda husumet vardı. O gün istediğimiz pastayı eşime yediremedik. Çok kötü bir doğum günü sürprizi oldu'' dedi.
Antalya'nın Serik ilçesinde, eşine doğum günü sürprizi yapmak için aldığı pastayla aracına yönelen M.E., husumetli olduğu eski çalışanının silahlı saldırısına hedef oldu. Bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılan M.E., saldırganın kafasına nişan alıp ikinci kez tetiğe bastığını, ancak silahın tutukluk yapması sayesinde hayatta kaldığını ifade etti.
Silahın Tutukluk Yaptı
Olay, pazartesi akşam saatlerinde Serik ilçe merkezindeki Çınaraltı mevkiinde meydana geldi. Aracında kendisini bekleyen eşi ve çocuğunun yanına gitmekte olan M.E., arkasından sinsice yaklaşan şüphelinin ateşiyle bacağından vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Elindeki yaş pasta yola savrulurken, saldırgan panikleyerek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.E.'yi Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Husumet İddiası
Hastanede tedavisi devam eden M.E., olayın sıradan bir saldırı olmadığını, ardında aylara yayılan bir husumet yattığını belirtti. M.E., "Bağ-bahçe işlerine gitmekteyim. Beni silahla yaralayan şahıs, daha önce benim yanımda çalışmışlığı da vardır. 23 Nisan'da bu şahıs benim aracımın aynasını kırdı. Bu şahsın kardeşi benim oğluma saldırdı, oğlum da bıçaklamak zorunda kaldı. Bizden önce zaman, neyin haklı, neyin yanlış olduğuna kamuoyu karar verecektir. Bu şahıs benim aracımın lastiğini kesti. Yanında iki kişi ile birlikte iş yerinde bana saldırdılar. Yaklaşık 25 gün önce babası ve kendisi karakolda beni tehdit ettiler. Şahıslar hakkında önleyici tedbir kararı aldırttım" şeklinde konuştu.
"Öldürme Kastıyla Geldi, Tutukluk Yapmasa Ölecektim"
Hayatta kalmasını silahın tutukluk yapmasına borçlu olduğunu belirten M.E., "Bana yapılan silahlı saldırı eşimin ve çocuğumun yanında yapıldı. Aileme yaş pasta almıştım, eşime hediye almıştım. Şahıs geliyor ve beni vuruyor. Çınaraltı gibi bir yerde, Serik'in merkezinde silahlı saldırı yapıp kaçıyor ve halen daha yakalanamıyor. Ben görüntüleri sonradan izledim. Olay anında silah sesini duydum. Aynı anda direkt bacağımdan vuruldum. Silaha ulaşmaya çalıştım ama düştüm. Direkt üzerime silah sıktı, öldürme kastıyla geldi. İkinci defa gelişinde üzerime kafama doğru hedef alarak ateş edecekti ama tetik düşmüyor orada. Tutukluk yapıyor silah. Şu an hayatta kalmış olmamın tek sebebi silahın tutukluk yapmasıdır. Sonradan eşimin gelmiş olmasından dolayı kaçtı. Memleketin bu halde olması çok acı verici" dedi.