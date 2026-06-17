Eşine doğum günü sürprizi yapacaktı... Karısının gözleri önünde silahla vuruldu!

Husumet İddiası

Hastanede tedavisi devam eden M.E., olayın sıradan bir saldırı olmadığını, ardında aylara yayılan bir husumet yattığını belirtti. M.E., "Bağ-bahçe işlerine gitmekteyim. Beni silahla yaralayan şahıs, daha önce benim yanımda çalışmışlığı da vardır. 23 Nisan'da bu şahıs benim aracımın aynasını kırdı. Bu şahsın kardeşi benim oğluma saldırdı, oğlum da bıçaklamak zorunda kaldı. Bizden önce zaman, neyin haklı, neyin yanlış olduğuna kamuoyu karar verecektir. Bu şahıs benim aracımın lastiğini kesti. Yanında iki kişi ile birlikte iş yerinde bana saldırdılar. Yaklaşık 25 gün önce babası ve kendisi karakolda beni tehdit ettiler. Şahıslar hakkında önleyici tedbir kararı aldırttım" şeklinde konuştu.