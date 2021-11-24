Eşine kızıp damdan atladı! Komşusu hayatını kurtardı
Adana'da eşi evi terk edince intihar etmek için dama çıkan Ali İ., ikna çalışmaları sırasında aşağı atladı. Ali İ., kendisini tutmak isteyen komşusunun üzerine düştü. Olayda iki komşu hafif yaralandı.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’ndeki 3 katlı binada meydana geldi.
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Bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşi Gözde İ.’nin 3 çocuğunu alıp, evi terk etmesi üzerine Ali İ., evin damına çıktı.
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Aşağı atlayacağını söyleyen Ali İ.’yi gören komşuları, polise haber verdi.
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İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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