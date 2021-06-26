Eşini aldatırken yakalanan İngiliz Bakan'dan pişkin sözler

"SOSYAL MESAFE KURALLARINI İHLAL ETTİM"

Kendini savunmaya çalışan İngiliz bakanın ifadesi şaşırttı. "Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğimi kabul ediyorum." diyen Hancock, insanları hayal kırıklığına uğrattığını ve bunun için çok üzgün olduğunu belirtti.