Eşini kaybeden Kraliçe Elizabeth'e bir şok daha!
73 yıllık eşi Prens Philip'in ölümüyle sarsılan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, eşine veda ettiği cenaze töreninin ardından bir şok daha yaşadı.
Kraliçe 2. Elizabeth'in yakın arkadaşı ve at yarışları konusundaki akıl hocası Sir Michael Oswald, Prens Philip'in cenaze töreninin yapıldığı gün hayata veda etti.
YAKIN ARKADAŞIYDI
Oswald, 86 yaşındaydı ve bir süredir tedavi görüyordu. Sir Michael Oswald, aynı zamanda Ana Kraliçe 2. Elizabeth'in de yakın dostuydu. Sir Michael Oswald, yıllar boyunca çeşitli at yarışlarında Kraliçe'nin yanında yer alıyordu.
KRALİYET AİLESİNDE SULAR DURULMUYOR
Bu arada, İngiliz kraliyet ailesi bir yandan Prens Philip'in kaybının acısını yaşarken bir yandan da çalkantılı günler geçiriyor. Son üç yıldır konuşulan bir iddia tekrar gündeme geldi. Buna göre Prens Charles, Harry ile Meghan'ı gerçekten kraliyetten çıkaracak
İNGİLİZ KRALİYET AİLESİ KÜÇÜLÜYOR İDDİASI
Kendi istekleriyle ABD'ye taşınan ve orada yeni bir hayata başlayan Prens Harry ile Meghan Markle ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Harry ile Meghan'ın kraliyet ailesi ile bağlantıları yakında gerçekten kesilecek. Bunun nedeni ise Prens Charles'ın kafasındaki plan. Zaten bir süredir bu konuda iddialar ortaya atılıyordu. Fakat artık Kraliçe Elizabeth'in bu konuda oğlu Charles ile mücadele etmekten bıktığı ve onun isteğini kabul etmeye karar verdiği ileri sürüldü.