Eşini kaybettikten sonra 5 yıldır otomobilde yaşıyor...
Adana'da eşinin vefatının ardından 5 yıldır yaşamını otomobilde sürdüren 85 yaşındaki vatandaşın zor durumda olduğunu belirterek yardım çağrısında bulundu.
Adana'da eşinin vefatının ardından 5 yıldır yaşamını otomobilde sürdüren F.Y.(85), zor durumda olduğunu belirterek yardım çağrısında bulundu. Üç çocuğunun da kendisine sahip çıkmadığını belirten F.Y., “Çocuklarım annelerinin cenazesine bile gelemediler. Benim arabada yaşadığımı bilmiyorlar. İletişimimiz yok. Ne telefonları var ne adresleri. Onlar beni bilmiyor, ben onları bilmiyorum. Belki ‘Babamız öldü’ diye düşünüyorlardır” dedi.
Adana’da yaşayan emekli ambulans şoförü F.Y., 50 yıllık eşi N.Y.’i kalp hastalığı nedeniyle 2020 yılının başlarında kaybetti. Eşinin vefatının ardından yaşadığı evden ayrılıp memleketi Şanlıurfa’ya dönen F.Y., burada akrabalarıyla anlaşamayınca Adana’ya geri geldi. Ancak geçim sıkıntısı nedeniyle kalacak yer bulamayan F.Y., otomobilinde yaşamaya başladı. Yıllardır aracında yaşamını sürdüren F.Y., emekli maaşıyla ayakta kalmaya çalıştığını belirterek yaşadığı süreci Demirören Haber Ajansı’na anlattı.
Eşinin vefatının ardından bunalıma girdiğini aktaran F.Y., akrabalarının kendisine sahip çıkmadığını öne sürüp, “Eşimin vefatından sonra bunalıma girdim. ‘Kalkayım, memleketime, Urfa’ya gideyim, akrabalarım belki bana maddi değil ama manevi destek olur’ diye düşündüm. Akrabalarım çok sahiplenir diye düşündüm. Fakat orada da huzur bulamadım. Kimse sahip çıkmadı. O günden beri arabada yaşıyorum” diye konuştu.
Emekli maaşıyla geçinemediğini ve bu nedenle yeni bir eve çıkamadığını söyleyen F.Y., “Hangi eve baksan en küçüğü 10 bin TL kira. 10 bin TL’yi kiraya versem, dışarıda bir pilav yesem, bir çorba içsem 100 TL. Sabah bir çorba içsem yine 100 TL. Para buna yeter mi? Böyle olunca mecburen bu arabaya mahkûm oldum. Bu araba benim evim oldu. Nereye gidersem bununla gidiyorum. Maaşımın bir bölümü arabanın masraflarına gidiyor, kalanı da yiyeceğime harcıyorum. Böyle idare ediyorum, banyom yok. Evim olmadığı için banyo yapamıyorum. Çamaşırlarımı Urfa’da hayır sahipleri var, birkaç kişi sağ olsun yıkayıp getiriyor” dedi.