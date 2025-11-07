Eşini kaybettikten sonra 5 yıldır otomobilde yaşıyor...

Emekli maaşıyla geçinemediğini ve bu nedenle yeni bir eve çıkamadığını söyleyen F.Y., “Hangi eve baksan en küçüğü 10 bin TL kira. 10 bin TL’yi kiraya versem, dışarıda bir pilav yesem, bir çorba içsem 100 TL. Sabah bir çorba içsem yine 100 TL. Para buna yeter mi? Böyle olunca mecburen bu arabaya mahkûm oldum. Bu araba benim evim oldu. Nereye gidersem bununla gidiyorum. Maaşımın bir bölümü arabanın masraflarına gidiyor, kalanı da yiyeceğime harcıyorum. Böyle idare ediyorum, banyom yok. Evim olmadığı için banyo yapamıyorum. Çamaşırlarımı Urfa’da hayır sahipleri var, birkaç kişi sağ olsun yıkayıp getiriyor” dedi.