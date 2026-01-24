Eşini koli bandıyla bağlayıp, başından aşağı kezzap döktü!
Gaziantep'te bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini koli bandı ile bağlayıp, başından aşağı kezzap döktü. Kafa derisi yanan ve görme kaybı yaşayna kadın hastanede tedavi altına alınırken, teslim olan şahıs tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. A.K. (36), boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Sibel K.'nin (31) evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.K. eşini koli bandı ile bağlayarak, başından aşağı kezzap döktü.
A.K. ardından eşinin yakınlarını arayıp durumu anlattıktan sonra evden çıkıp polise giderek teslim oldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Sibel K., Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAFA DERİSİ YANDI, GÖRME KAYBI YAŞADI
Hastanenin yanık ünitesinde tedavisi süren ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen Sibel K.'ın kafa derisinin tamamen yandığı ve görme kaybı yaşadığı bildirildi.
Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan A.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.