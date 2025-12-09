Eşini öldürmek için gittiği binada başka bir kadını katletti!

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İ.Ş., daha sonra binada karşılaştığı apartman görevlisinin eşi M.G. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İ.Ş., yanındaki bıçakla M.G.'yi yaralayıp, kaçtı.