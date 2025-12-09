Eşini öldürmek için gittiği binada başka bir kadını katletti!
Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu eşini öldürmek için eve giden emekli başçavuş İ.Ş. (51), binada karşılaşıp, tartıştığı apartman görevlisinin eşi M.G.'yi (36) öldürdü.
Kaynak: DHA
Olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Eser Sokak'taki 14 katlı binada meydana geldi. Emekli başçavuş İ. Ş., iddiaya göre ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için yaşadığı eve gitti. Y.Ş. kapıyı açmadı.
Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İ.Ş., daha sonra binada karşılaştığı apartman görevlisinin eşi M.G. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İ.Ş., yanındaki bıçakla M.G.'yi yaralayıp, kaçtı.
İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 çocuk annesi M.G., hastaneye kaldırıldı. M.G., burada kurtarılamadı.
Kaçan İ.Ş. yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
