Eşini sokak ortasında bıçaklayan cani kocaya linç girişimi!

Olay yerine gelen emniyet güçleri, bir yandan ağır yaralı kadının güvenliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan zanlıyı öfkeli kalabalıktan kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Zor anlar yaşayan bir polis memuru, kalabalığı dağıtmak amacıyla beylik tabancasını çekerek havaya uyarı ateşi açtı.