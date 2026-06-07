Eşini sokak ortasında bıçaklayan cani kocaya linç girişimi!
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sokak ortasında tartıştığı eşi E.K.'yi bıçaklayarak ağır yaralayan koca E.K.'ye mahalle sakinleri linç girişiminde bulundu. Polis ekipleri, öfkeli kalabalığı havaya uyarı ateşi açarak uzaklaştırabildi.
Olay, ilçenin Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak’ta meydana geldi. E. K. sokak ortasında tartıştığı eşi E.K.’yı bıçakla yaraladı. E.K. kanlar içinde yere yığılırken, eşi E. K. ise başında beklemeye devam etti. Talihsiz kadının başında beklemeye devam eden saldırgan koca, çevredeki vatandaşların büyük tepkisini çekti.
Öfkeli Kalabalığı Polis Havaya Ateş Açarak Durdurabildi
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ancak bu sırada, yaşanan kadına şiddet olayına kayıtsız kalamayan mahalle sakinleri, şüpheli kocaya linç girişiminde bulundu.
Olay yerine gelen emniyet güçleri, bir yandan ağır yaralı kadının güvenliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan zanlıyı öfkeli kalabalıktan kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Zor anlar yaşayan bir polis memuru, kalabalığı dağıtmak amacıyla beylik tabancasını çekerek havaya uyarı ateşi açtı.
Polisin müdahalesiyle olay yeri kontrol altına alınırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan E.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, linçten kurtarılarak gözaltına alınan şüpheli E.K. karakola götürüldü. Olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.