Eşini ve kuyumcu dükkanını 14 yaşındaki tetikçilere kurşunlattı!

Kağıthane'de kuyumculuk yapan D.G. adlı kadın (40) ve iş yeri, 1 gün arayla 2 kez kasklı saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırılarda B.K. isimli kadın yaralandı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir eve düzenlediği operasyonda 14 yaşındaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı; piyasa değeri 3 milyon lira olan uyuşturucuya da el koydu.Daha önce de 3 kez kurşunlanan ve 8 şüphelinin tutuklandığı olayın, kadının yurtdışında bulunan ve boşanmak istediği eşi Ö.G.’nin (43), 'Evinize beyaz eşya alacağım' diyerek kandırdığı tetikçiler tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.