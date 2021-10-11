Eşinin dırdırından kurtulmak için yaptığı ev ile herkesin dikkatini çekti
Bosna Hersek'te yaşayan bir adam, evinden sıkılan ve daha farklı manzaraları da görmek isteyen eşini memnun etmek için 360 derece dönen bir ev inşa etti.
Srbac bölgesinde yaşayan Vojin Kusic, "Eşimin sık sık dile getirdiği şikayetlerinden ve evi yeniden döşeyip durmasından bıktım ve 'Sana dönen bir ev yapacağım istediğin yöne çevirebilirsin' dedim" ifadelerini kullandı.
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Ev, 72 yaşındaki Kusic'in tasarladığı 7 metrelik bir eksen üzerinde dönen bir mekanizmaya bağlı.
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Kusic, "Ev en yavaş hızda tam bir dönüşü 24 saatte tamamlarken, en hızlı halinde de aynı dönüşü 22 saniyede tamamlıyor" dedi. Öte yandan, Kusic'in eşiyse evle ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.
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İyi eğitim görme imkanının olmadığı fakir bir ailede yetiştiğini belirten Kusic, bu nedenle birtakım şeyleri kendi kendine üretmeyi öğrendiğini de anlattı.
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