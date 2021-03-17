Eşinin gözü önünde kadına tecavüz eden 4 kişi idam edildi
İran'nın Khorasan Razavi vilayetinde bir çift dağa tırmandığı sırada, 4 kişi tarafından yolu kesildi. Adamı ağaca bağlayan saldırganlar, kadına eşinin gözü önünde tecavüz etti. Olaydan sonra tutuklanan 4 kişi, idam cezasına çarptırıldı.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kimlikleri tespit edildikten sonra tutuklanan dört kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından idama mahkum edildi. Suçlular geçen pazartesi günü infaz edildi.
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Khorasan Razavi mahkemesi adamın ellerini ve kollarını bağladıktan sonra karşı koyması halinde kendisini öldürmek ile tehdit eden, daha sonra gözünün önünde karısına tecavüz eden dört kişiyi idam ettikten sonra kararı yüksek mahkemeye yolladı.
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Yüksek mahkeme idam kararını onayladı.
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İran, cinsel taciz ve tecavüz suçlarına karşı hiç tolerans göstermiyor.
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