Eşinin uzaklaştırma kararı 62 yaşındaki vatandaşı sokakta bıraktı
Antalya'da sosyal medyadan tanışıp evlendiği kadının hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı 62 yaşındaki bir vatandaş yaşamını aylardır sokakta sürdürmeye çalışıyor.
Antalya'da, eşi tarafından hakkında alınan uzaklaştırma kararı sebebiyle hurdaya dönmüş bir aracın içinde hayatta kalma mücadelesi veren 62 yaşındaki emekli N.T., 4 aydır devam eden zorlu yaşam şartlarıyla kamuoyunun dikkatini çekiyor. 4 yıl önce sosyal medyada tanıştığı Z.T. ile yaptığı evlilik, N.T.'i sokakta yaşamaya mecbur bırakırken, N.T., "Beni koruyacak bir yasa yok mu? Eğer burası Erzurum olsaydı, ilk günden donarak ölmüştüm" dedi.
Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde yaşayan N.T., evine yakın bir konumda 4 aydır arabasının içinde hayatını devam ettiriyor. Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için eve yaklaşamayan ve arabasının içine yerleştirdiği battaniye ve yastıklarla soğuk kış günlerinde hayatta kalmaya çalışan N.T., komşularının yardımlarıyla gıda ve yakacak ihtiyacını karşılıyor. Ancak 6 gün önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle arabası da kullanılamaz hale geldi. Bu durum, N.T.'in ek iş yaparak geçimini sağlama şansını da elinden aldı.
N.T., 4 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Z.T. ile evlenmesinin ardından hayatının kabusa döndüğünü iddia etti. N.T., evliliklerinin 10. gününde eşinin evin tapusunu istediğinde başlayan tartışmaların, eşi Z.T.'nin Ankara'da aldığı bir darp raporu nedeniyle 3 ay hapis cezası almasına kadar uzadığını ileri sürdü. Sicili temiz olduğu için cezasının ötelendiğini belirten N.T., evliliklerinin ilk gününde yaşadığı olayı şu şekilde aktardı: "Eşimle, sosyal medya üzerinden Facebook'tan tanışarak evlenmiştim. Dört yıldır evliyiz. Evliliğin 10. günde evin satışını kendisine vermemi istedi. Tartıştık, daha önce böyle bir konu gündemimizde yoktu. Sözlü tartıştık, ben yattım. Uçakla Ankara'ya gidiyor. Orada mizansen yapıyor, darp izleri yapıyor kendine. Darp raporu alarak şikayetçi oluyor, 3 ay kasten yaralamadan ceza aldırdı bana. Sicilim temiz olduğu için cezam ötelendi. Oradan da hiç kimse sormuyor ki olay nerede oldu? Ankara'da ne işi var? Darp raporu alıyorsun. Şiddetin her türlüsüne karşıyım, hümanist, duygusal bir insanım. Ama 4 yıldır eşim hayatımı zehir etti."
Evlilik sürecinde borçları nedeniyle Bahçeyaka Mahallesi'ndeki evini satan N.T., Çıplaklı Mahallesi'nde 1+1 bir daire aldı. N.T., eşinin ısrarı üzerine bu evi Z.T.'nin üzerine geçirdi. Ancak N.T., eşinin kendisini aldattığını iddia ederek 10 Ağustos 2024'te yaşanan bir tartışmanın ardından evden uzaklaştırma kararıyla sokakta yaşamaya zorlandığını öne sürdü. N.T., yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: "Bahçeyaka'daki evimi borçlarım nedeniyle satıp, TOKİ evlerinden 1+1 daire aldım. "Tapuyu bana yap, tapuyu bana yap" diye tutturdu. Ben de ortak mülkiyet, yani müşterek tapu yaptım. Dedim ki bu müşterek tapuda taraflardan birinin onayı olmadan asla satılamaz. Bu da onu tatmin etmedi. Bir ay sonra tekrar evden kaçtı. "Evin tamamını vermezsen gelmem" dedi. Yaş kemale ermiş, yuvayı kurtarabilir miyim diye evin tamamını verdim. Ödül olarak da kendi cep telefonunun fotoğraflar bölümünün çöp kutusundan iki yıldır beni aldattığı adamı yakaladım. Adamla çok samimi fotoğraflarını yakaladım. 10 Ağustos 2024 tarihinden itibaren sokaklardayım. Beni koruyacak bir yasa yok mu bu ülkede?"