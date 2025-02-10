Eşinin uzaklaştırma kararı 62 yaşındaki vatandaşı sokakta bıraktı

Evlilik sürecinde borçları nedeniyle Bahçeyaka Mahallesi'ndeki evini satan N.T., Çıplaklı Mahallesi'nde 1+1 bir daire aldı. N.T., eşinin ısrarı üzerine bu evi Z.T.'nin üzerine geçirdi. Ancak N.T., eşinin kendisini aldattığını iddia ederek 10 Ağustos 2024'te yaşanan bir tartışmanın ardından evden uzaklaştırma kararıyla sokakta yaşamaya zorlandığını öne sürdü. N.T., yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: "Bahçeyaka'daki evimi borçlarım nedeniyle satıp, TOKİ evlerinden 1+1 daire aldım. "Tapuyu bana yap, tapuyu bana yap" diye tutturdu. Ben de ortak mülkiyet, yani müşterek tapu yaptım. Dedim ki bu müşterek tapuda taraflardan birinin onayı olmadan asla satılamaz. Bu da onu tatmin etmedi. Bir ay sonra tekrar evden kaçtı. "Evin tamamını vermezsen gelmem" dedi. Yaş kemale ermiş, yuvayı kurtarabilir miyim diye evin tamamını verdim. Ödül olarak da kendi cep telefonunun fotoğraflar bölümünün çöp kutusundan iki yıldır beni aldattığı adamı yakaladım. Adamla çok samimi fotoğraflarını yakaladım. 10 Ağustos 2024 tarihinden itibaren sokaklardayım. Beni koruyacak bir yasa yok mu bu ülkede?"