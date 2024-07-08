Eşiyle sorun yaşıyor diye yola atlayıp bir aracın altında can verdi
İstanbul Pendik'te eşiyle sorunlar yaşadığı iddia edilen bir kişi TEM bağlantı yolunda park ettiği otomobilden inerek yola atladı. Bir otomobilin çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Olay, saat 16.30 sıralarında Kurtköy TEM bağlantı yolu Sabiha Gökçen Havaalanı istikametinde meydana geldi.
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gümrük memuru olarak çalışan 2 çocuk babası K.D., iddiaya göre eşiyle sorunlar yaşıyordu.
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İşyerine ait otomobiliyle seyir halinde olan K.D., aracı yol kenarına park ederek araçtan indi. Bir anda yola doğru koşan K.D.'e, K.A'nın kullandığı otomobil çarptı.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri K.D.'in hayatını kaybettiğini belirledi.
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