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Eşiyle sorun yaşıyor diye yola atlayıp bir aracın altında can verdi

İstanbul Pendik'te eşiyle sorunlar yaşadığı iddia edilen bir kişi TEM bağlantı yolunda park ettiği otomobilden inerek yola atladı. Bir otomobilin çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Eşiyle sorun yaşıyor diye yola atlayıp bir aracın altında can verdi - Resim: 1

Olay, saat 16.30 sıralarında Kurtköy TEM bağlantı yolu Sabiha Gökçen Havaalanı istikametinde meydana geldi.

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Eşiyle sorun yaşıyor diye yola atlayıp bir aracın altında can verdi - Resim: 2

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gümrük memuru olarak çalışan 2 çocuk babası K.D., iddiaya göre eşiyle sorunlar yaşıyordu.

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Eşiyle sorun yaşıyor diye yola atlayıp bir aracın altında can verdi - Resim: 3

İşyerine ait otomobiliyle seyir halinde olan K.D., aracı yol kenarına park ederek araçtan indi. Bir anda yola doğru koşan K.D.'e, K.A'nın kullandığı otomobil çarptı.

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Eşiyle sorun yaşıyor diye yola atlayıp bir aracın altında can verdi - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri K.D.'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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