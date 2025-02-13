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  4. Eşiyle tartışan psikopat, kayınvalidesinin evini ateşe verdi

Eşiyle tartıştı, kayınvalidesinin evini yaktı

Aksaray'da eşiyle tartışan adam, eşinin kendisinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gittiği sırada kayınvalidesinin evine giderek daireyi ateşe verdi.

Kaynak: İHA
Eşiyle tartıştı, kayınvalidesinin evini yaktı - Resim: 1

Olay, Meydan Mahallesi Şehit Ethem Sancar Sokak Tokoğlu Sitesi B Blok giriş kattaki dairede yaşandı.

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Eşiyle tartıştı, kayınvalidesinin evini yaktı - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, S.D. ve karısı H.D. aralarındaki bir konu nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.D. isimli kadın eşinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitmek için evden çıktı.

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Eşiyle tartıştı, kayınvalidesinin evini yaktı - Resim: 3

Sinirlerine hakim olamayan S.D. kayınvalidesi F.H.'nin evine giderek odada asılı olan çamaşırlığı ateşe verdi. Ardından şahıs evden çıkarak kaçarken, tutuşan çamaşırlardaki alevler kısa sürede halı ve dolaba da sıçradı.

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Eşiyle tartıştı, kayınvalidesinin evini yaktı - Resim: 4

Yangını fark eden apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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