Eşiyle tartıştı, kayınvalidesinin evini yaktı
Aksaray'da eşiyle tartışan adam, eşinin kendisinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gittiği sırada kayınvalidesinin evine giderek daireyi ateşe verdi.
Kaynak: İHA
Olay, Meydan Mahallesi Şehit Ethem Sancar Sokak Tokoğlu Sitesi B Blok giriş kattaki dairede yaşandı.
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Edinilen bilgiye göre, S.D. ve karısı H.D. aralarındaki bir konu nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.D. isimli kadın eşinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitmek için evden çıktı.
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Sinirlerine hakim olamayan S.D. kayınvalidesi F.H.'nin evine giderek odada asılı olan çamaşırlığı ateşe verdi. Ardından şahıs evden çıkarak kaçarken, tutuşan çamaşırlardaki alevler kısa sürede halı ve dolaba da sıçradı.
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Yangını fark eden apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
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