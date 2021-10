Eski casus, Kuzey Kore'nin kirli sırlarını ifşa etti

KUZEY KORE'NİN İSTİHBARAT AĞI DÜNYANIN HER YERİNE ULAŞABİLİR

Kim, Kuzey Kore’nin uyuşturucu anlaşmalarından Orta Doğu ve Afrika'daki silah satışlarına kadar mümkün olan her şekilde para kazanmak için çalıştığını aktardı. Pyongyang'da alınan kararların ardındaki stratejiyi ve rejimin Güney Kore'ye yönelik saldırılarını anlatan Kim, Kuzey Kore’nin casus ve siber ağlarının dünyanın her yerine ulaşabileceğini iddia etti.