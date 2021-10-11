Eski casus, Kuzey Kore'nin kirli sırlarını ifşa etti
Kuzey Koreli eski casus Kim Kuk-song, batı medyasına verdiği röportajda ülkenin kirli sırlarını ortaya döktü. 30 yıldan uzun bir süredir ajanlık yapan eski albay, Kuzey Kore liderlerini eleştirenleri öldürmek için suikastçılar gönderdiğin hatta yasadışı bir uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu anlattı.
ŞU ANDA GÜNEY KORE İSTİHBARATI İÇİN ÇALIŞIYOR
Kim Kuk-song, BBC’ye verdiği özel röportajda, "kızılların en kızılı" olduğunu ve sadık bir komünist hizmetkar olduğunu söyledi. Ancak rütbe ve sadakat, Kuzey Kore'deki güvenliğini garanti etmedi. 2014 yılında hayatını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı ve o zamandan beri Güney Kore istihbaratı için çalışıyor ve Seul’de yaşıyor.
KUZEY KORE'NİN İSTİHBARAT AĞI DÜNYANIN HER YERİNE ULAŞABİLİR
Kim, Kuzey Kore’nin uyuşturucu anlaşmalarından Orta Doğu ve Afrika'daki silah satışlarına kadar mümkün olan her şekilde para kazanmak için çalıştığını aktardı. Pyongyang'da alınan kararların ardındaki stratejiyi ve rejimin Güney Kore'ye yönelik saldırılarını anlatan Kim, Kuzey Kore’nin casus ve siber ağlarının dünyanın her yerine ulaşabileceğini iddia etti.
Diğer taraftan BBC, eski albayın iddialarını bağımsız olarak doğrulayamadığını, ancak kimliğini doğrulamayı başardığını ve iddiaları için destekleyici kanıtlar bulduğunu yazdı.
TERÖR GÖREV GÜCÜ KURDURDU
Bununla birlikte, Kim'in Kuzey Kore'nin üst düzey istihbarat birimindeki son birkaç yılı, şu anki Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un erken kariyeri hakkında bir fikir veriyor. Kendini "savaşçı" olarak kanıtlamaya hevesli genç bir adamın resmini çiziyor.