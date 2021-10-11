Eski casus, Kuzey Kore'nin kirli sırlarını ifşa etti

ŞU ANDA GÜNEY KORE İSTİHBARATI İÇİN ÇALIŞIYOR

Kim Kuk-song, BBC’ye verdiği özel röportajda, "kızılların en kızılı" olduğunu ve sadık bir komünist hizmetkar olduğunu söyledi. Ancak rütbe ve sadakat, Kuzey Kore'deki güvenliğini garanti etmedi. 2014 yılında hayatını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı ve o zamandan beri Güney Kore istihbaratı için çalışıyor ve Seul’de yaşıyor.