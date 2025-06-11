Eski eşi olacak cani genç kadına bayram ziyaretinde kurşun yağdırdı

Tartışmanın büyümesi üzerine R.D., yanında bulunan tabanca ile eski eşi Emir K.'ya defalarca ateş etti. 6 yerinden vurulan kadın kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emir K., sağlık ekiplerince kaldırılan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.