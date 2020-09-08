Eski eşi özel görüntülerini paylaşmıştı... İğrenç olayda flaş gelişme!
Mersin'de 5 ay evli kalan Nida Nur Yıldız ile İ.B.E.'nin 'özel görüntü' davasının ilk duruşması görüldü. Duruşmada Yıldız, eski eşinin başka kadınlarla da video çektiğini gösteren delilleri mahkemeye sundu.
Mersin 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına tanıklar ve tanık avukatlarının hiçbiri katılmazken, Nida Nur Yıldız ile avukatları katıldı.
Duruşmaya ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu. Duruşmada konuşan Nida Nur Yıldız, eski eşinden 10 Ocak 2019 tarihinde boşandığını söyledi. Eşinden sorunsuz bir şekilde boşandığını kaydeden Yıldız, "Boşandıktan 3-4 ay sonra eski eşimle ortak bir arkadaşımız beni aradı.
Önce boşanma üzerine konuştuk. Daha sonra ise 'sen eski eşinin nasıl biri olduğunu biliyor musun? Senin özel görüntülerini bana gönderdi' dedi. Ben de videonun içeriğini sordum.
Özel görüntülerimizin olduğunu söyledi. Videoları bana gönder merak ettim dedim ama o 'daha sonra gönderirim' dedi ve bir süre sonra buluştuk. Orada bana videoyu izletti ve benim 20 saniye görüntü almama izin verdi. Ben de 'görüntüleri ver şikayetçi olayım' dedim ama 'daha sonra' diye cevap verdi.