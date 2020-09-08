Eski eşi özel görüntülerini paylaşmıştı... İğrenç olayda flaş gelişme!

Özel görüntülerimizin olduğunu söyledi. Videoları bana gönder merak ettim dedim ama o 'daha sonra gönderirim' dedi ve bir süre sonra buluştuk. Orada bana videoyu izletti ve benim 20 saniye görüntü almama izin verdi. Ben de 'görüntüleri ver şikayetçi olayım' dedim ama 'daha sonra' diye cevap verdi.