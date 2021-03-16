Eski eşi tarafından öldüresiye dövülen kadın yaşadıklarını anlattı

Emriye Metegül, "Kızımı almıştı, kızımı almak için meydana buluştuk. Gittiğimde alkolüydü anladım. Ben de kızımı alırken ‘çocuğun yanında bunu içmemesi’ gerektiğini söyledim. Çocuğuma da ‘babana birkaç gün gitmeyeceksin’ dedim. O an sinirliydi. Çocuk üşüyordu. O sıra nasıl oldu anlamadım, bayılmışım, 3-4 dakika sonra kendime geldiğimde yüzüm gözüm kan içinde, etrafa bakıp, çantama uzanmaya çalıştım. Telefonu almaya kalkınca, telefonu kırdı. Sonra tekrar bayılmışım, sonrasını hatırlamıyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü hak ediyor bunu. 5 yaşında kızımın bir günahı yoktu. O içtiği şeylerin etkisi altına bunları yapmaya hakkı yoktu. Bunu asla kabul etmiyorum. İtirazda bulunulmuş; tutuklu yargılanmasını istiyorum” dedi.