Eski eşi tarafından öldüresiye dövülen kadın yaşadıklarını anlattı
Samsun'da eski eşi tarafından öldüresiye dövülen kadın taburcu olurken, “Şiddete ne kadar sessiz kalınıyorsa o kadar çoğalıyor. Demek ki insanlara ikinci bir şans vermemek gerekiyor” dedi.
Olay, 6 Mart günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metegül ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada eski eşine tekme- tokat saldırdı.
Zarap'ın, yere yığılan Metegül'ü dövdüğü anlar, çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emriye Metegül ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
O ANLARI ANLATTI
Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Emriye Metegül,5 gün sonra tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden taburcu oldu. Sağlık durumu iyi olan Metegül, istirahate çekildiği evinde açıklamada bulundu, kocasının tutuklu yargılanıp, en ağır cezayı almasını istedi.
Emriye Metegül, "Kızımı almıştı, kızımı almak için meydana buluştuk. Gittiğimde alkolüydü anladım. Ben de kızımı alırken ‘çocuğun yanında bunu içmemesi’ gerektiğini söyledim. Çocuğuma da ‘babana birkaç gün gitmeyeceksin’ dedim. O an sinirliydi. Çocuk üşüyordu. O sıra nasıl oldu anlamadım, bayılmışım, 3-4 dakika sonra kendime geldiğimde yüzüm gözüm kan içinde, etrafa bakıp, çantama uzanmaya çalıştım. Telefonu almaya kalkınca, telefonu kırdı. Sonra tekrar bayılmışım, sonrasını hatırlamıyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü hak ediyor bunu. 5 yaşında kızımın bir günahı yoktu. O içtiği şeylerin etkisi altına bunları yapmaya hakkı yoktu. Bunu asla kabul etmiyorum. İtirazda bulunulmuş; tutuklu yargılanmasını istiyorum” dedi.