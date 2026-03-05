Eski eşine de Türkiye'ye de kabusu yaşatan gözü dönmüş caniden kendisini böyle savundu
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde infial yaratan "eski eş rehine" davasında bugün kritik bir hukuk virajı dönüldü. Kaymakamlık önünde eski eşinin başına silah dayayarak 2 saat boyunca dehşet saçan M.Ç. hakkında yürütülen davada, mahkeme suçun mahiyetini değiştirerek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti.
Ankara Pursaklar'da eski eşi D.S.'yi 2 saat boyunca rehin alan M.Ç.'nin yargılandığı davada görevsizlik kararı çıktı. Asliye Ceza Mahkemesi, eylemin "Kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamına girdiğine hükmederek dosyayı Ağır Ceza'ya gönderdi. Mağdur kadının "Savcı gelmeseydi beni öldürecekti" sözleri zanlının savunması mahkemeye damga vurdu.
Geçtiğimiz yıl 9 Ekim'de Ankara Pursaklar'da tüm Türkiye'nin canlı tanık olduğu rehine olayı, bugün Ankara 79'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Nüfus Müdürlüğü çıkışında eski eşi D.S.'yi tabancayla rehin alan ve polis-kaymakam-savcı üçgeninde ikna edilen M.Ç., hakim karşısına çıktı.
Tutuklu sanık M.Ç., mahkemedeki savunmasında "Tesadüfen karşılaştık, bana küfretti. Zarar verme kastım yoktu. Hatta Kaymakam Bey geldi, çay ikram etti. Ben içmedim ama eski eşim sakinleşsin diye ona çay istedim" ifadelerini kullandı.
Sanığın aksine yaşadığı dehşeti gözyaşlarıyla anlatan mağdur D.S., "Seni öldüreceğim diyerek silahı kafama dayadı. Sürüklendiğim her an namlu şakağımdaydı. Çevredeki kadınlar yalvarırken erkekler müdahale etmedi. Savcı gelip silahı almasaydı şu an hayatta olmayacaktım. Ben sadece yaşamak istiyordum" dedi.