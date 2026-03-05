Eski eşine de Türkiye'ye de kabusu yaşatan gözü dönmüş caniden kendisini böyle savundu

Tutuklu sanık M.Ç., mahkemedeki savunmasında "Tesadüfen karşılaştık, bana küfretti. Zarar verme kastım yoktu. Hatta Kaymakam Bey geldi, çay ikram etti. Ben içmedim ama eski eşim sakinleşsin diye ona çay istedim" ifadelerini kullandı.