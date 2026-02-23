Eski eşini boğarak öldürüp, vahşeti itiraf eden cani kendisini ''pişmanım'' diye savundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 11 Eylül 2025'te yaşanan ve kamuoyunu derinden sarsan femisit davasında önemli bir gelişme yaşandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanık H.Ç. hakkında hazırladığı iddianameyi tamamladı. İddianamede belirtildiğine göre sanık H.Ç. (32), boşandığı eşi H.B.'i Güzeloba Mahallesi'ndeki bir eve götürdü. Burada çıkan tartışmanın ardından genç kadını eşarbıyla boğarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Sanığın olaydan yaklaşık 3 saat sonra evden ayrıldığı, 16 saat sonra ise eski eşinin kardeşini arayarak "Ben kızı öldürdüm, haberiniz olsun" dediği belirlendi. H.Ç. daha sonra Yeniköy Polis Amirliği'ne teslim oldu.