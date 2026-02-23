Eski eşini boğarak öldürüp, vahşeti itiraf eden cani kendisini ''pişmanım'' diye savundu
Antalya'da eski eşini eşarbıyla boğarak öldüren sanık H.Ç. hakkında savcılık iddianameyi tamamladı. "Kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme" ile "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından yargılanması istenen sanığın ifadesi de ortaya çıktı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 11 Eylül 2025'te yaşanan ve kamuoyunu derinden sarsan femisit davasında önemli bir gelişme yaşandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanık H.Ç. hakkında hazırladığı iddianameyi tamamladı. İddianamede belirtildiğine göre sanık H.Ç. (32), boşandığı eşi H.B.'i Güzeloba Mahallesi'ndeki bir eve götürdü. Burada çıkan tartışmanın ardından genç kadını eşarbıyla boğarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Sanığın olaydan yaklaşık 3 saat sonra evden ayrıldığı, 16 saat sonra ise eski eşinin kardeşini arayarak "Ben kızı öldürdüm, haberiniz olsun" dediği belirlendi. H.Ç. daha sonra Yeniköy Polis Amirliği'ne teslim oldu.
Güvenlik kamera kayıtları davada kilit rol oynuyor. Görüntülerde H.B. ile H.Ç.'in birlikte siteye girdiği, bir süre sonra sanığın elinde poşetle tek başına evden çıktığı ve kapıya bakarak uzaklaştığı görülüyor. Savcılık, kamera kayıtları, otopsi raporu, olay yeri incelemeleri ve tanık beyanlarını bir arada değerlendirerek iddianameyi hazırladı. Maktulün ağabeyi R.B., kardeşinin planlı bir cinayete kurban gittiğini savunarak sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Savcılık iddianamesinde sanığın "kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme" ile maktuleye ait cep telefonunu alması nedeniyle "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından yargılanması istendi.
Öte yandan, talihsiz kadının son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde H.B. ile H.Ç.'in birlikte siteye girdikleri, kadının kapıyı açtığı ve ikilinin eve girdiği anlar yer aldı. Bir süre sonra zanlının elinde poşetle tek başına evden çıktığı, merdivenden indikten sonra eve doğru baktığı ve ardından siteden ayrıldığı görüldü.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli H.Ç.'in, maktul H.B.'i ikametinde eşarp ile boğarak öldürdüğü ve ardından maktule ait cep telefonunu alarak olay yerinden ayrıldığı belirtildi.
İddianamede, şüphelinin eylemine ilişkin olarak 'kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme' ve 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından cezalandırılması talep edildi.