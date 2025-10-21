Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy seçim sürecindeki suçu yüzünden hapse atıldı!
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, seçim kampanyasında Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı suçlamasıyla verilen 5 yıl hapis cezasını çekmek için cezaevine konuldu.
Fransa tarihinde ilk kez eski bir cumhurbaşkanı cezaevine girdi. Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 seçim kampanyasında Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı suçlamasıyla verilen 5 yıllık hapis cezası kapsamında bu sabah polis konvoyu eşliğinde Paris'teki La Sante Cezaevi'ne giriş yaptı. Sarkozy, kişisel eşyalarını teslim ettikten sonra güvenlik gerekçesiyle 11 metrekarelik bir hücreye yerleştirildi.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, cezaevine girişinde diğer tutuklularla aynı standart işlemlerden geçirildi. İçeri alınmadan önce kimlik tespiti yapıldı, parmak izleri alındı, fotoğrafı çekildi ve tam beden araması gerçekleştirildi. Ardından kendisine cezaevi kayıt numarası verildi.
Sarkozy'nin cezaevi süreci boyunca herhangi bir ayrıcalık talebinde bulunmadığı ve tüm prosedürlere itirazsız uyduğu bildirildi. Sarkozy'nin pencereli tek kişilik hücrede yanına yalnızca Alexandre Dumas imzalı "Monte Cristo Kontu" ve Jean-Christian Petitfils tarafından kaleme alınan "Jesus" kitaplarını aldığı öğrenildi.
Sarkozy'nin avukatları Jean-Michel Darrois ve Christophe Ingrain, kararın uygulanmasını "hukuki bir skandal" sözleriyle eleştirerek, tahliye başvurusunun resmen yapıldığını duyurdu. Savunma avukatları, Sarkozy hakkında delil olmadan hüküm verildiği, tanık baskısı ya da delil karartma ihtimali bulunmadığını ve tutuklamanın hukuki değil siyasi olduğunu savundu. Avukat Ingrain, "Hiçbir risk yokken bir eski cumhurbaşkanını cezaevine koymak, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz. Bu karar Fransa adına utançtır" dedi.