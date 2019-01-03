Eski hükümlü devlet desteğiyle bu işe girdi

Ailesinin desteğini aldıktan sonra hazırladığı projeyle lezzeti ile bilinen ve barındırdığı protein bakımından ete çok yakın olan istiridye mantarı yetiştiriciliğine başladığını belirten H.Ç, kiraladığı iş yerinin, yaklaşık bin metrekare üzerine kurulu bir alan olduğunu ifade etti.



