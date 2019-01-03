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  3. 03 Ocak 2019 14:48

Eski hükümlü devlet desteğiyle bu işe girdi

Kayseri'de, İŞKUR ve KOSGEB aracılığı ile açılan uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayan 38 yaşındaki eski hükümlü, devletten aldığı 25 bin lira hibe ile istiridye mantarı yetiştiriciliğine başladı.

Eski hükümlü devlet desteğiyle bu işe girdi

Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ndeki denetimini tamamlayan eski hükümlü H.Ç, yıllarca yaptığı esnaflıkta tutunamayınca, ziraat mühendisi olan kardeşinin de teşvikiyle İŞKUR ve KOSGEB aracılığıyla açılan uygulamalı girişimcilik eğitimi kursuna katıldı.

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Eski hükümlü devlet desteğiyle bu işe girdi

Kursu tamamlayıp girişimcilik sertifikasını aldıktan sonra istiridye mantarı yetiştiriciliği üzerine hazırladığı proje ile devletten 25 bin lira hibe alan H.Ç, kiraladığı yaklaşık bin metrekarelik iş yerinde, kardeşinin yardımıyla istiridye mantarı üretim tesisi açarak ilk hasadını yaptı.

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Eski hükümlü devlet desteğiyle bu işe girdi

Eski hükümlü H.Ç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denetimli serbestlik kapsamında devletin sunduğu imkanlardan, böyle bir proje olduğunu duyduğunu söyledi.

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Eski hükümlü devlet desteğiyle bu işe girdi

Ailesinin desteğini aldıktan sonra hazırladığı projeyle lezzeti ile bilinen ve barındırdığı protein bakımından ete çok yakın olan istiridye mantarı yetiştiriciliğine başladığını belirten H.Ç, kiraladığı iş yerinin, yaklaşık bin metrekare üzerine kurulu bir alan olduğunu ifade etti.

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