Eski İçişleri Bakanı Bayar, son yolculuğuna uğurlandı

1999 YILINDA BAKANLIK YAPTI

1935 yılında Sivas'ta doğan Burhan Cahit Bayar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Sivas'ta kaymakam adayı olarak göreve başladı. Çeşitli ilçelerde kaymakamlık yapan Bayar, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve Mülkiye Müfettişliği yaptı. Bayar, ardından Diyarbakır, Malatya, Erzurum, Ankara, İstanbul valilikleri, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de büyükelçilik görevi yürüten Bayar, 11 Ocak 1999 ve 29 Mayıs 1999 tarihleri arasında İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.