  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 06 Aralık 2020 11:47

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü!

Antalya'da K.A., aylar sonra izini bulduğu eski kız arkadaşı H.C.'nin (32) evlenip hamile olduğunu öğrenince çılgına dönüp her yere saldırdı.

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü!

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Teomanpaşa Caddesi’nde meydana geldi. K.A., aylar önce ayrıldığı kız arkadaşı H.C.'nin oturduğu yeri bularak, evine geldi.

1/ 7
Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü!

K.A.'nın eve girmeye çalışması üzerine H.C., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kapıyı kıran K.A., H.C.'nin evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince hakaret ve tehditler savurdu.

2/ 7
Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü!

H.C.'nin çığlık atması üzerine binadan çıkan K.A., hıncını sokaktaki otomobillerden çıkardı. Park halinde olan 2 otomobile zarar veren K.A., bir otomobilin camını koluyla kırarken, polis ekipleri sakinleştirdiği esnada diğer otomobilin camına kafa atıp, parçaladı.

3/ 7
Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü!

H.C., ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen ve ekip aracına bindirilen K.A.'dan şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen K.A.'ya, sokağa çıkma yasağını ihlalden dolayı da 3 bin 150 TL para cezası uyguladı.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM