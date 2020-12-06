Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü!
Antalya'da K.A., aylar sonra izini bulduğu eski kız arkadaşı H.C.'nin (32) evlenip hamile olduğunu öğrenince çılgına dönüp her yere saldırdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Teomanpaşa Caddesi’nde meydana geldi. K.A., aylar önce ayrıldığı kız arkadaşı H.C.'nin oturduğu yeri bularak, evine geldi.
K.A.'nın eve girmeye çalışması üzerine H.C., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kapıyı kıran K.A., H.C.'nin evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince hakaret ve tehditler savurdu.
H.C.'nin çığlık atması üzerine binadan çıkan K.A., hıncını sokaktaki otomobillerden çıkardı. Park halinde olan 2 otomobile zarar veren K.A., bir otomobilin camını koluyla kırarken, polis ekipleri sakinleştirdiği esnada diğer otomobilin camına kafa atıp, parçaladı.