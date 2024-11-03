Eski sevgilisini çalıştığı pastanede katletti

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde E.’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.K.D., ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Yapılan incelemenin ardından F.A.E.’un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.