Eski sevgilisini çalıştığı pastanede katletti
Adana'da 29 yaşındaki M.K.D., barışma teklifini reddeden esik sevgilisi F.A.E.'yi (25) çalıştığı pastanede başından vurarak öldürüp, intihara kalkıştı.
Olay, saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi’ndeki bir pastanede meydana geldi. M.K.D., kendisinden bir süre önce ayrılan eski sevgilisi F.A.E. ile barışmak için çalıştığı iş yerine gitti. E., M.K.D.’nin barışma teklifini reddetti.
Bunun üzerine M.K.D., belindeki tabancayı çıkarıp, F.A.E.’yi tehdit etti. E., çığlık atarak pastanenin bahçesine koştu. Peşinden giden M.K.D., E.’u başından tabancayla vurdu. F.A.E. kanlar içinde yere yığılırken, M.K.D., bu kez tabancanın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde E.’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.K.D., ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Yapılan incelemenin ardından F.A.E.’un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.