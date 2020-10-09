Eski takım arkadaşından Michael Schumacher için olay sözler!
Eski takım arkadaşı verdiği röportajda dünyaca ünlü efsanevi Alman pilot Michael Schumacher için ilginç ifadeler kullandı.
Formula 1'in ve Ferrari'nin efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıldır bitkisel hayatta yaşam savaşı veriyor.
Efsane Alman pilot Schumacher, kayak yaptığı sırada kayalık bölgeden inmeye çalışırken düşmüş ve kafasını taşlara vurarak ağır yaralanmıştı. Efsane isim tam 7 yıldır kimseyle iletişim kuramadı ve sadece ailesinin görebileceği şekilde izole edildi.
Michael Schumacher o günden beri İsviçre'deki lüks evlerinde özel bakımla hayata tutunuyordu. Fakat Schumacher ailesi 2017'de iklim olarak sıcak olan bir yeri tercih ederek İspanya'nın Mallorca adasında bir malikane satın almıştı.