Eski Tunceli Valisi Sonel'in kelepçesiz sevki tepki çekti
6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Çevik kuvvet koridorunda hızlıca binaya alınan Sonel’in kelepçesiz olması tepki çekti.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kelepçe takılmadı
Sonel, getirilmeden önce çevik kuvvet adliye önünde koridor oluşturdu. Araçtan indirilen Sonel, hızlıca adliyeye alındı. Sonel'e kelepçe takılmaması ise dikkat çekti.
Doku ailesinin avukatından tepki
Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Tuncay Sonel'in kelepçesiz olarak adliyeye getirilmesine tepki gösterdi.
Çimen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gülistan Doku'nun baş faili Tuncay Sonel’in kelepçesiz bir şekilde sorguya götürülmesi toplumda infiale neden olmuştur. Dosyada derdest edilen diğer 13 faile yapılan uygulama adı geçene uygulanmaması güçlünün korunduğunu göstermiştir." ifadelerini kullandı.