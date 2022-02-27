Eski Ukrayna güzeli silah kuşanıp Rusya'ya tepki gösterdi
Eski Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine silah kuşanarak poz verdi.
2015 yılında henüz 24 yaşındayken Ukrayna Güzeli seçilerek tacın sahibi olan Anastasiia Lenna, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi üzerine harekete geçti.
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Sosyal medyada çok aktif olan ve çok sayıdaki takipçisine seslenen Lenna, takipçilerine savaşta yer almaları için çağrıda bulundu.
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Şık kıyafetli ve topuklu ayakkabılı ya da bikinili fotoğrafları paylaşmayı bırakan ve kamuflaj kıyafeti giyerek eline tüfek alan Lenna, Ukrayna’nın direnişine katkıda bulunmak için tavsiyeler de verdi.
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Lenna, verdiği pozlarla Ukraynalılara çağrıda bulundu.
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