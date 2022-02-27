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Eski Ukrayna güzeli silah kuşanıp Rusya'ya tepki gösterdi

Eski Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine silah kuşanarak poz verdi.

Eski Ukrayna güzeli silah kuşanıp Rusya'ya tepki gösterdi - Resim: 1

2015 yılında henüz 24 yaşındayken Ukrayna Güzeli seçilerek tacın sahibi olan Anastasiia Lenna, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi üzerine harekete geçti.

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Eski Ukrayna güzeli silah kuşanıp Rusya'ya tepki gösterdi - Resim: 2

Sosyal medyada çok aktif olan ve çok sayıdaki takipçisine seslenen Lenna, takipçilerine savaşta yer almaları için çağrıda bulundu.

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Eski Ukrayna güzeli silah kuşanıp Rusya'ya tepki gösterdi - Resim: 3

Şık kıyafetli ve topuklu ayakkabılı ya da bikinili fotoğrafları paylaşmayı bırakan ve kamuflaj kıyafeti giyerek eline tüfek alan Lenna, Ukrayna’nın direnişine katkıda bulunmak için tavsiyeler de verdi.

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Eski Ukrayna güzeli silah kuşanıp Rusya'ya tepki gösterdi - Resim: 4

Lenna, verdiği pozlarla Ukraynalılara çağrıda bulundu.

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