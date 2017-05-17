Eski Victoria's Secret modeli Beyaz Saray Sözcüsü olacak

San Francisco'da Mercury gazetesine konuyla ilgili demeç veren Guilfoyle, "Bir vatansever olarak ülkeme hizmet etmekten onur duyarım. Bunun benim için büyüleyici bir iş olacağını düşünüyorum. Bu zorlu bir iş azim, dikkat gerektiriyor. Bu işi yapacak kişi derin bilgiye sahip iyi bir iletişimci olarak görevi yürütebilmeli" ifadelerini kullandı.

