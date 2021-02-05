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  3. 05 Şubat 2021 17:40

Eskişehir'de, AFAD'ın konteynerlerinden yardım malzemesi çalındı

Eskişehir’de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) ait konteynerler, kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Polis, kilitlerini kırarak açtıkları konteynırlardan yardım malzemelerini çalan şüphelileri, arıyor.

Eskişehir'de, AFAD'ın konteynerlerinden yardım malzemesi çalındı

Eskişehir- Muttalip Karayolu üzerinde bulunan AFAD'a ait 10 konteynerden 3’ünden asma kilitleri kırılarak hırsızlık yapıldı. 

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Eskişehir'de, AFAD'ın konteynerlerinden yardım malzemesi çalındı

Görevlilerin kırık kilitleri fark edip, ihbarda bulunması üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

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Eskişehir'de, AFAD'ın konteynerlerinden yardım malzemesi çalındı

Konteynerlerinden olası afetler için hazır bekletilen battaniye, çarşaf, yastık, rulo yatak ve mutfak malzemelerinin çalındığı öğrenildi.

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Eskişehir'de, AFAD'ın konteynerlerinden yardım malzemesi çalındı

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