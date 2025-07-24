Eskişehir'de çıkan orman yangını, 3'üncü günde Afyonkarahisar'da sürüyor
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp, rüzgarın etkisiyle Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınına müdahale 3’üncü gününde sürüyor. İki kent sınırındaki Sarıcaova köyü tedbir amaçlı tahliye edildi.
Kaynak: DHA
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkıp, Afyonkarahisar'a kadar ilerleyen orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin havadan müdahalesi sürerken; orman işçileri de karadan set çekerek alevlerin yayılmaması için çaba gösteriyor.
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Diğer yandan 3 gündür süren yangında yanan alanlar, dron ile görüntülendi.
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Görüntülerde; geniş bir alana yayılan yangının geride büyük bir tahribat bıraktığı görüldü. B
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azı noktalarda duman çıkmaya devam ettiği dron kamerasına yansıdı.
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