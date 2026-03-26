Eşkişehir'de hareketli dakikalar! Özel Harekat kapıyı kırıp etkisiz hale getirdi
Eskişehir'de ailevi sıkıntıları nedeniyle cinnet getiren alkollü genç, kendisini silahla odayı kilitleyip evinin camlarını kırdı. Özel Harekat ekibinin operasyonuyla etkisiz hale getirilen şahıs, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay, 71 Evler Mahallesi Mektep Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; S.Y. isimli genç adam, yaşadığı ailevi sorunlar sebebiyle bunalıma girdi. Alkol de alan genç, bir tabanca ile kendisini eve kilitledi.
Camı çerçeveyi aşağı indirdi
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları karşılık bulmayınca olay yerine uzman müzakereciler çağrıldı. Alkolün etkisiyle gözü dönen S.Y., evin camlarını kırıp kendisine ve çevreye zarar vermeye başlayınca operasyon kararı alındı.
Özel harekat timleri kapıyı kırdı
Tüm çabalar sonuçsuz kalınca özel harekat timleri devreye girdi. İkinci kattaki evinin camında bulunan genç, kapıyı kırarak içeriye giren özel harekat timlerince etkisiz hale getirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen ve elinde cam kesiği bulunan S.Y., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, mahallede paniğe sebep olan olayla ilgili inceleme başlattı.