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  3. 24 Ekim 2019 12:54

Eskişehir'de işçilere polis müdahalesi: 30 gözaltı

Eskişehir'de, maaşlarını alamadıkları iddiasıyla AVM önünde açlık grevi başlatıp, izinsiz yürüyüşe başlayan işçilere, polis müdahale etti. Uyarılara rağmen alandan ayrılmayan 30 işçi gözaltına alındı.

Eskişehir'de işçilere polis müdahalesi: 30 gözaltı

Kentte aynı şirkete ait 3 fabrikadan 4 aydır maaşlarını alamadıklarını öne süren, Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi bir grup işçi, önceki gün kent merkezindeki alışveriş merkezinin önünde çadır kurarak, açlık grevine başladı.

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Eskişehir'de işçilere polis müdahalesi: 30 gözaltı

Ankara'ya yürümek isteyen grup için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de AVM önünde güvenlik önlemi aldı.

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Eskişehir'de işçilere polis müdahalesi: 30 gözaltı

Polis, megafonla yürüyüşün yasal olmadığını ve dağılmadıklarında müdahale edileceğini duyurdu. Tüm uyarılara rağmen eylemi sürdüren işçilere çevik kuvvet ekipleri, biber gazıyla müdahale etti.

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Eskişehir'de işçilere polis müdahalesi: 30 gözaltı

Bu sırada, işçiler arasında bulunan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, gazdan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.

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