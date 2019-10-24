Eskişehir'de işçilere polis müdahalesi: 30 gözaltı
Eskişehir'de, maaşlarını alamadıkları iddiasıyla AVM önünde açlık grevi başlatıp, izinsiz yürüyüşe başlayan işçilere, polis müdahale etti. Uyarılara rağmen alandan ayrılmayan 30 işçi gözaltına alındı.
Kentte aynı şirkete ait 3 fabrikadan 4 aydır maaşlarını alamadıklarını öne süren, Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi bir grup işçi, önceki gün kent merkezindeki alışveriş merkezinin önünde çadır kurarak, açlık grevine başladı.
Ankara'ya yürümek isteyen grup için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de AVM önünde güvenlik önlemi aldı.
Polis, megafonla yürüyüşün yasal olmadığını ve dağılmadıklarında müdahale edileceğini duyurdu. Tüm uyarılara rağmen eylemi sürdüren işçilere çevik kuvvet ekipleri, biber gazıyla müdahale etti.