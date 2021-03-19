Eskişehir'de kar sürprizi! Herkes telefonlara sarıldı!
Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü Eskişehir'de aralıklarla süren kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü Eskişehir'de aralıklarla süren kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
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Kent merkezinde de binaların çatıları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
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Porsuk Çayı kenarında yürüyüşe çıkan vatandaşlar, Mart ayında karşılaştıkları kar yağışından cep telefonlarıyla kar manzarası çekerken, lapa lapa yağan kar altında selfie yaptı.
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Eskişehir Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, kentte gün boyu aralıklarla sürecek kar yağışı, yerini yağmura bırakacak.
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