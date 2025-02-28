Eskişehir’de tefeci operasyonu... Çok sayıda gözaltı var

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile tefecilik suçuna ilişkin dokümanlar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 3 şüpheli serbest bırakılırken, 1’i kadın 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, araç kiralama şirketini paravan olarak kullanarak yüksek faizle para verip, karşılığında senet imzalatmak, borçluların adliyeye gidip şikayetçi olmalarını tehdit ve baskıyla engelleyerek tefecilik yapmakla suçlanıyor. (DHA)