Eskişehir'de vaka patlamasının sebebi belli oldu

ARTIŞTA ÜÇÜNCÜ, EN YÜKSEK VAKADA BİRİNCİ

Eskişehir, güncellenen verilere göre Bingöl ve İstanbul'un ardından en çok vaka oranı artan kentlerde 3'üncü sırada yer alırken, 1359,54 vaka sayısıyla da Türkiye'nin en yüksek koronavirüs oranına sahip şehir oldu. İstanbul ise 1222,37 ile ikinci sırada yer aldı. Koronavirüs aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 85,6 olurken, bu oran Bilecik'te yüzde 83,6, Kütahya'da ise yüzde 79,4 oldu.