Eskort siteleri üzerinden fuhuş skandalında kadın katalogları ve müşteri listeleri ele geçirildi
İstanbul Emniyeti’nden eskort sitelerine darbe! Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ay süren teknik takibi sonucu, İstanbul ve İzmir’de belirlenen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şebekenin ağına düşürdüğü kadınları pazarladığı, müşteri listelerinin tutulduğu ajandalar ve onlarca sim kart ele geçirildi.
Kaynak: DHA
İnternetteki eskort siteleri üzerinden kadınları para karşılığı erkeklere pazarladığı iddia edilen şebekenin İstanbul ve İzmir’de bulunan adreslerine operasyon düzenlendi.
3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda, şebekenin fuhuş yaptırdığı 6 kadın da yakalandı.
Şüphelilerle birlikte çok sayıda sim kart, müşterilerin numaralarının bulunduğu 2 ajanda ve bir miktar nakit para ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklanırken 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
