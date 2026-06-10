Esli silahlı şüpheli dehşet saçtı! hem kardeşini hem de bir polisi yaraladı
Muş'un Muratpaşa Mahallesi'nde kardeşini silahla ağır yaraladıktan sonra evine kapanan şüpheli E.S., Özel Harekat polislerinin düzenlediği nefes kesen operasyonla etkisiz hale getirildi. Yaklaşık 5 saat süren ikna çabalarının sonuç vermediği olayda, müdahale esnasında sağ ayağından vurulan polis memurumuz hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Muş'un Muratpaşa Mahallesi'nde dün saat 16.00 sularında psikolojik sorunları olduğu belirtilen E.S. isimli şahıs, öz kardeşi B.S.'yi silahla ağır yaraladıktan sonra evine kapanarak dehşet saçtı.
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Olay yerine intikal eden güvenlik güçlerine ateş açarak direnen saldırgan, saat 21.00 sıralarında Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi.
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Sivil vatandaşların zarar görmemesi adına bölgeyi tamamen güvenlik çemberine alan ekipler, şüpheliyi uzun süre teslim olmaya ikna etmeye çalıştı.
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Ancak şahsın saldırgan tutumunu sürdürmesi üzerine Özel Harekat polisleri mekana kontrollü bir müdahale gerçekleştirdi. Çatışma sırasında bir polis memurumuz sağ ayağından yaralandı.
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