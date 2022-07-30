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  4. Esmiyor! Sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti

Esmiyor! Sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti

Antalya'da nem oranı yüzde 74'e ulaştı. Kentte sıcaktan bunalanlar, sahilleri doldurdu.

Esmiyor! Sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti - Resim: 1

Antalya'da, Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, kent merkezinde sabaha karşı hava sıcaklığını 25 derece, deniz suyu sıcaklığını 30 derece ölçtü. Yüzde 74'e ulaşan nem, görüş mesafesini etkiledi. 

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Esmiyor! Sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti - Resim: 2

Konyaaltı Sahili'nde de nemin etkisi hissedildi. Normal günlerde rahatlıkla görülebilen Beydağları, sahil bandı ve falezler nem bulutları içinde kayboldu. 

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Esmiyor! Sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti - Resim: 3

Seyir terasında duranlar nem nedeniyle kenti izleyemedi. Serinlemek isteyen tatilciler ise sahillere akın etti. (DHA) 

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Esmiyor! Sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti - Resim: 4
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