Esnaf, memur ve işçi emekli maaşları ne kadar olacak ?

NE ZAMAN ÖDENECEK?... TÜİK verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.64 olarak gerçekleşti. 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.64 olurken, memur emeklilerine de toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 7.14 fark oluştu.