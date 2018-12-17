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  3. 17 Aralık 2018 12:06

Esnaf, memur ve işçi emekli maaşları ne kadar olacak ?

12.3 milyon emeklinin gözü kulağı Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Emeklilerin ocak zammı için son viraja girildi.

Esnaf, memur ve işçi emekli maaşları ne kadar olacak ?

MİLYONLARCA emekli ocak ayında yapılacak zammı bekliyor. Emeklilere Ocak ayında son 6 ayın enflasyon artışı kadar zam yapılacak. Yüksek enflasyon Kasım ayındı düşmüştü. Aralık'ta da düşük çıkarsa emeklinin alacağı zam daha da azalacak. İşte son rakamlar...

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Esnaf, memur ve işçi emekli maaşları ne kadar olacak ?

MİLYONLARCA emekli ocak ayında yapılacak zammı bekliyor. Emeklilere Ocak ayında son 6 ayın enflasyon artışı kadar zam yapılacak. Yüksek enflasyon Kasım ayındı düşmüştü. Aralık'ta da düşük çıkarsa emeklinin alacağı zam daha da azalacak. İşte son rakamlar...

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Esnaf, memur ve işçi emekli maaşları ne kadar olacak ?

12.3 milyon emeklinin ocak zammına tek adım kaldı. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur’lulara yüzde 10.64, memur emeklilerine yüzde 11.14 zam görünüyor.

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Esnaf, memur ve işçi emekli maaşları ne kadar olacak ?

NE ZAMAN ÖDENECEK?... TÜİK verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.64 olarak gerçekleşti. 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.64 olurken, memur emeklilerine de toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 7.14 fark oluştu.

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