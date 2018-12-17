Esnaf, memur ve işçi emekli maaşları ne kadar olacak ?
12.3 milyon emeklinin gözü kulağı Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Emeklilerin ocak zammı için son viraja girildi.
MİLYONLARCA emekli ocak ayında yapılacak zammı bekliyor. Emeklilere Ocak ayında son 6 ayın enflasyon artışı kadar zam yapılacak. Yüksek enflasyon Kasım ayındı düşmüştü. Aralık'ta da düşük çıkarsa emeklinin alacağı zam daha da azalacak. İşte son rakamlar...
MİLYONLARCA emekli ocak ayında yapılacak zammı bekliyor. Emeklilere Ocak ayında son 6 ayın enflasyon artışı kadar zam yapılacak. Yüksek enflasyon Kasım ayındı düşmüştü. Aralık'ta da düşük çıkarsa emeklinin alacağı zam daha da azalacak. İşte son rakamlar...
12.3 milyon emeklinin ocak zammına tek adım kaldı. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur’lulara yüzde 10.64, memur emeklilerine yüzde 11.14 zam görünüyor.