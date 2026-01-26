Esnaf ve ev kadınlarına soruldu! ''Bu pazar seçim olsa'' anketinde dikkat çeken sonuçlar
ORC Araştırma, 26 ilde esnaf ve ev kadınlarıyla yaptığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
ORC Araştırma, ocak ayının son seçim anketini açıkladı. 26 ilde yapılan ankette, esnaf ve ev kadınlarına ''Bu pazar seçim olsa hangi partiye o verirsiniz?'' sorusu yöneltildi.
ESNAFLARIN SİYASİ PARTİ OY TERCİHLERİ
20-22 Ocak tarihleri arasında bin 120 küçük ve orta ölçekli esnafla yapılan anketin sonuçlarına göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 34.3 ile birinci parti olarak çıktı. AK Parti ise bu ankette yüzde 29.4 ile ikinci sırada kaldı.
İşte esnaflarla yapılan ankette diğer partilerin oy oranları:
MHP: Yüzde 6.5
DEM Parti: Yüzde 5.5
İYİ Parti: Yüzde 4.6
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.9
Zafer Partisi: Yüzde 3.7
Saadet Parti: Yüzde 1.7
EV KADINLARININ SİYASİ PARTİ OY TERCİHLERİ
ORC Araştırma, ev kadınlarına da siyasi parti oy tercihlerini sordu. 26 ilde 780 ev kadınının katıldığı anketin sonuçlarında ise CHP yüzde 34.9 oyla birinci parti oldu. AK Parti ise yüzde 32'lik oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.