Esnafa hibe desteğinin detayları netleşiyor: Seyyar satıcılar da yararlanacak
Esnafa verilecek 3'er ve 5'er bin TL'lik hibe desteğinin ayrıntılar netleşiyor. Esnafa verilecek hibe desteğinden kimler yararlanacak? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği hibe desteğinin ayrıntıları netleşiyor. Ticaret Bakanlığı hemen hemen her kesimden esnafın yararlanacağı destekle ilgili uygulama esaslarını önümüzdeki günlerde açıklayacak.
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Esnafa hibe desteği kapsamında aylık 5 bin TL ve 3 bin TL olmak üzere iki ayrı meslek grubuna göre ödeme yapılacak.
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Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre hibe desteğinden basit usule tabi olan simitçi, midyeci, meyve-sebze tezgâhı kuran bütün seyyar satıcılar da yararlanacak.
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BANKA HESABINA YATIRILACAK
Destekler banka hesabına yatacak. Sadece bir iş yeri için hibe desteğinden yararlanılacak. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda yapılacak.
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