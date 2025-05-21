Esnafın başının ''tatlı belası'' kameralara yakalandı
Elazığ’da bir çerezcinin önünde poşeti yırtarak ceviz çalan karga, izleyenleri gülümsetti.
Kaynak: İHA
Elazığ merkez Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi’nde bir çerezcide ilginç ve gülümseten bir olay yaşandı. Dükkanının önüne gelen karga, iş yeri önünde bulunan ceviz dolu poşetini gözüne kestirdi.
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Zekasıyla bilinen karga, önce poşeti gagasıyla yırtarak açtı, ardından bir ceviz alarak uzaklaştı. Olayı fark eden dükkan sahibi bu anları cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı.
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