  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Esnafın başının ''tatlı belası'' kameralara yakalandı

Esnafın başının ''tatlı belası'' kameralara yakalandı

Elazığ’da bir çerezcinin önünde poşeti yırtarak ceviz çalan karga, izleyenleri gülümsetti.

Kaynak: İHA
Esnafın başının ''tatlı belası'' kameralara yakalandı - Resim: 1

Elazığ merkez Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi’nde bir çerezcide ilginç ve gülümseten bir olay yaşandı. Dükkanının önüne gelen karga, iş yeri önünde bulunan ceviz dolu poşetini gözüne kestirdi. 

1 / 3
Esnafın başının ''tatlı belası'' kameralara yakalandı - Resim: 2

Zekasıyla bilinen karga, önce poşeti gagasıyla yırtarak açtı, ardından bir ceviz alarak uzaklaştı. Olayı fark eden dükkan sahibi bu anları cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı.

2 / 3
Esnafın başının ''tatlı belası'' kameralara yakalandı - Resim: 3
3 / 3