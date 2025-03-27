Espressolab protestoları sonrasında İBB'nin Beltur'undan çifte kampanya
CHP lideri Özel'in açıkladığı CHP'nin boykot listesinde liste başındaki Espressolab ile ilgili tartışmalar sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Beltur, kahve severleri sevindirecek iki yeni kampanya başlattı.
İstanbul genelinde 100'den fazla şubesiyle hizmet veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Perakende Grubu iştiraki Beltur AŞ, kahve tutkunlarını sevindirecek ‘Kahve Şenliği’ni başlattı.
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Şehrin 24 farklı ilçesinde kahve severleri ağırlayan Beltur AŞ, mis gibi kahve kokuları ve sıcak atmosferiyle İstanbulluları bekliyor.
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Beltur kampanyasıyla; bir dilim pasta alan misafirler, filtre kahveden espressoya, latte’den cappuccino’ya kadar diledikleri kahveyi ücretsiz alabiliyor.
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Kahve ve tatlı keyfini bir arada yaşamak isteyenler için hazırlanan bu kampanya, tüm kahve çeşitlerini kapsıyor.
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