Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp sevgilisine kaçan kadına canlı yayında şok!

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç bir olay yaşandı. İftardan sonra kocası duştayken, 3 çocuğunu da bırakıp sevgilisi olduğu öne sürülen tavukçu ile kaçan Dilek Yazgan, çocuklarının 'Eve dön anne' çağrısına kulak asmadı.