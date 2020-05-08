Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp sevgilisine kaçan kadına canlı yayında şok!
Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç bir olay yaşandı. İftardan sonra kocası duştayken, 3 çocuğunu da bırakıp sevgilisi olduğu öne sürülen tavukçu ile kaçan Dilek Yazgan, çocuklarının ''Eve dön anne'' çağrısına kulak asmadı. Bunun üzerine kadının kaçtığı kişi ''Artık gelmesin, istemiyorum'' diye mesaj gönderdi.
Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç bir olay yaşandı. İftardan sonra kocası duştayken, 3 çocuğunu da bırakıp sevgilisi olduğu öne sürülen tavukçu ile kaçan Dilek Yazgan, çocuklarının 'Eve dön anne' çağrısına kulak asmadı.
"ARTIK GELMESİN, İSTEMİYORUM"
Dilek Yazgan çocuklarına karşı duyarsızlığıyla ekran başındakileri şaşkına uğratırken canlı yayına Dilek'in kaçtığı kişiden sürpriz bir not geldi.