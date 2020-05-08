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  3. 08 Mayıs 2020 14:45

Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp sevgilisine kaçan kadına canlı yayında şok!

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç bir olay yaşandı. İftardan sonra kocası duştayken, 3 çocuğunu da bırakıp sevgilisi olduğu öne sürülen tavukçu ile kaçan Dilek Yazgan, çocuklarının ''Eve dön anne'' çağrısına kulak asmadı. Bunun üzerine kadının kaçtığı kişi ''Artık gelmesin, istemiyorum'' diye mesaj gönderdi.

Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp sevgilisine kaçan kadına canlı yayında şok!

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Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp sevgilisine kaçan kadına canlı yayında şok!

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç bir olay yaşandı. İftardan sonra kocası duştayken, 3 çocuğunu da bırakıp sevgilisi olduğu öne sürülen tavukçu ile kaçan Dilek Yazgan, çocuklarının 'Eve dön anne' çağrısına kulak asmadı.

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Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp sevgilisine kaçan kadına canlı yayında şok!

"ARTIK GELMESİN, İSTEMİYORUM"
Dilek Yazgan çocuklarına karşı duyarsızlığıyla ekran başındakileri şaşkına uğratırken canlı yayına Dilek'in kaçtığı kişiden sürpriz bir not geldi.

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Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp sevgilisine kaçan kadına canlı yayında şok!

Çocukların videosunu izlediğini ve vicdanının sızladığını belirten kişi, notta şu ifadelere yer verdi: "Ben dayanamadım çocukların sesine. Vicdanım sızladı. Çocuklarına ve yuvasına dönsün. Artık gelmesin, istemiyorum."

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