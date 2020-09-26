Esra Erol DNA testi sonuçlarını açıkladı

Bebeğin babası kim?: Ferdi Karakuş'un eşi Esra Karakuş kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz ile 2 yıl boyunca gizli bir ilişki yürüttü. İkilinin bu birliktelikten bir de çocukları oldu. Esra Karakuş, Ecrin adını verdikleri 6 aylık bebeğin eşinden değil komşudan olduğunu açıkladı. Baba Ferdi Karakuş emin olmak için DNA testi istedi.