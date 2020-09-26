Esra Erol DNA testi sonuçlarını açıkladı
ATV canlı yayınında Esra Erol merakla beklenen DNA sonuçlarını açıkladı. Bebeğin babası Cengiz mi yoksa Ferdi Karakuş mu? İşte sonuç...
Esra Erol'da programına katılan Ferdi Karakuş, kayıplara karışan karısını ve kızını ararken şoke eden gerçeklerle yüzleşmişti. Karısı 'abim' dediği kendisinden 28 yaş büyük komşuları Cengiz ile kaçmıştı. Esra Erol'un bulup yayına getirdiği Esra Karakuş, eşiyle yüzleşirken 'ahlaksızlığının' zirvesine çıktı. Ferdi Karakuş bu yüzleşmede küçük kızının kendisinden olmadığını öğrendi. Ferdi'nin 'abim, babam gibi' diyerek sürekli evlerinde konuk ettiği komşusu Cengiz ise salı günü ekrana çıktı. Cengiz'in pişkinlikle yaptığı ahlaksız itiraflar karşısında Esra Erol 'Vallahi bu kez başımıza taş yağacak' diyerek tepki gösterdi. Peki 6 aylık bebeğin babası kimdi? DNA sonuçları cuma günü açıklanıyor
Bebeğin babası kim?: Ferdi Karakuş'un eşi Esra Karakuş kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz ile 2 yıl boyunca gizli bir ilişki yürüttü. İkilinin bu birliktelikten bir de çocukları oldu. Esra Karakuş, Ecrin adını verdikleri 6 aylık bebeğin eşinden değil komşudan olduğunu açıkladı. Baba Ferdi Karakuş emin olmak için DNA testi istedi.
Hiç çocuğu olmamış Esra Karakuş'un kaçtığı Cengiz'in bugüne kadar yaptığı evliliklerinden hiç çocuğu olmamıştı. Cengiz, 'Kusur belki de bendeydi' derken, Esra Karakuş'tan olan kızın kendi çocuğu olduğuna inandığını söyledi. Cengiz, 'Çocuğuma sahip çıkarım, eğer çocuk benimse' dedi.
DNA Testi sonuçları Esra Erol dün programında merakla beklenen DNA testi sonuçların açıklamadı. Süre bittiği için DNA sonuçlarının açıklanmasını bugüne bıraktı. Esra Erol cuma günü yayınında bebeğin babasının DNA sonuçlarını açıkladı. Bebeğin babası Cengiz Koraltan çıktı. Ferdi sonuçları duyunca 'Nasıl yani, kim babası' diyerek ayağa fırladı. Esra Karakuş ise 'ellerini çırparak ben biliyordum zaten' diye sevinç gösterisinde bulundu.