Esra Erol'da ortalık karıştı: Evliyken başka adamlara çıplak fotoğraflar gönderdin
Esra Erol'da programının dünkü canlı yayınında ihanet yüzünden boşanan Nurgül ile Adil canlı yayında yüzleşti.
Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında tansiyon yükseldi. Eşi Adil tarafından yıllardır ihanete uğrayan Nurgül, boşanmak istediğini söyleyerek Erol'dan yardım istedi. Tek celsede boşanan ikili, dün canlı yayında son kez yüzleşti.
"EVLİYKEN BAŞKA ADAMLARA ÇIPLAK FOTOĞRAF GÖNDERDİN"
Yollarını ayıran ikili, hayatlarına nasıl devam edeceklerinden bahsederken bir anda tansiyon yükseldi.
Adil'in "Eski eşinle evliyken başka adamlara çıplak fotoğraf göndermişsin" sözüne sinirlenen Nurgül, Adil'in birlikte olduğu yasak aşkıyla ilgili bir şeyler söyledi. Ancak o anlarda Nurgül'ün sesi yayına verilmedi.
Adil'in "Eski eşinle evliyken başka adamlara çıplak fotoğraf göndermişsin" sözüne sinirlenen Nurgül, Adil'in birlikte olduğu yasak aşkıyla ilgili bir şeyler söyledi. Ancak o anlarda Nurgül'ün sesi yayına verilmedi.