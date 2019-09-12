Esra Erol'da skandal iddia: ''Eşim 60 yaşındaki adamla kaçtı''
Esra Erol'un canlı yayınına katılan Sadettin Bey, 26 yaşındaki eşi Arzu Yokuş'un 3 ay önce kaçarak 60 yaşındaki Ali Rıza Tek ile kaçtığını iddia etti.
Esra Erol'un canlı yayınına katılan Sadettin Bey, 26 yaşındaki eşi Arzu Yokuş'un 3 ay önce kaçarak 60 yaşındaki Ali Rıza Tek ile kaçtığını söyledi. Eşi Arzu'nun daha önce de kendisini aldattığını ancak affettiğini belirten Ali Rıza Tek, Esra Erol'a "abla ben 3 çocuğumdan 2'sinin DNA testini istiyorum." dedi.
Sadettin Bey, Esra Erol'a eşi Arzu Yokuş'un kaçarken çocuklarını da yanında götürdüğünü dile getirdi.
Sadettin Bey, "10 yıllık evliyiz önceden Adana'da yaşıyorduk. 3 senelik güzel bir evliliğimiz oldu. Sonra ben vatani görevimi yapmaya gittim. Geldikten sonra da 1,5 senelik evliliğimiz vardı. O zamanda 7 yaşındaki oğluma 7-8 aylık hamileydi. 40 senelik aile dostumuz Ramazan Akay ile beni aldattı. Kendisi de itiraf etti.