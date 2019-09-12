Esra Erol'da skandal iddia: ''Eşim 60 yaşındaki adamla kaçtı''

Sadettin Bey, "10 yıllık evliyiz önceden Adana'da yaşıyorduk. 3 senelik güzel bir evliliğimiz oldu. Sonra ben vatani görevimi yapmaya gittim. Geldikten sonra da 1,5 senelik evliliğimiz vardı. O zamanda 7 yaşındaki oğluma 7-8 aylık hamileydi. 40 senelik aile dostumuz Ramazan Akay ile beni aldattı. Kendisi de itiraf etti.